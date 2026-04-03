ダンサー・振付師 NOSUKEさんによる人気連載“ダンエク”のMOOK本が発売決定！

anan本誌での約半年にわたる人気連載が見やすくなって再収録された本書。気になる箇所に効くMOOK撮り下ろしのダンエクも多く加わり、自分に合ったエクササイズをカスタマイズできるMOOK本となります。

さらに、STEPごとにダンエクをこなしていくと、NOSUKEさんが本書のためにオリジナルで振り付けした「Rock this Party／timelesz」初心者Ver.が踊れるようになるという、ボディメイクとダンスを踊りたいという夢の両方を叶える1冊に。

そのほかにも、収録された全ダンスの解説動画やオリジナルインタビュー、数多くの撮り下ろしグラビアを掲載したファン必見の内容となっており、本書購入者特典として、NOSUKEさんから直接ダンスを教わることのできるワークショップの応募券も付きます。ダンスが身近になった時代に、その楽しさをプロから学べる超豪華内容です。

自分に合った選べるダンスエクササイズ、プロが実践するストレッチも

ダンスの動きでエクササイズをする“ダンエク”。本MOOKでは、「たるみ引き締めダンエク」「下半身ほっそりダンエク」「後ろ姿スッキリダンエク」などBenefit別のダンエクを3STEPに分け、読者が自分に合ったダンエクを選べる構成に。好きな曲に合わせダンエクを組み合わせることによって、世界に1 つのエクササイズに挑戦できます。

各ダンエクにはNOSUKEさんによる解説動画が付き、ダンスが苦手な方にも分かりやすく指導。さらに、NOSUKEさんが所属するダンスのスペシャリストチーム・Team"S"pecialが、実際にプロのアーティストたちと実践するストレッチもご紹介。本格派ストレッチを日常に取り入れてみてはいかがでしょうか。

本書オリジナル振付「Rock this Party」初心者Ver.が踊れるように！

timeleszの人気曲「Rock this Party」の振り付けも担当しているNOSUKEさん。今回、MOOKのために「Rock this Party」を初心者Ver.として新たに振り付け！

この初心者Ver.は、ダンエクをSTEPごとにクリアしていくと自然とほとんど踊れる内容になっており、サビは本家に近いダンスに挑戦できる仕掛けになっています。1曲を踊り切る、という達成感を味わうとともに、しっかり汗をかいてボディメイクにもつながるダンスです。もちろん、こちらにも解説動画が付いています。

NOSUKEさん個人に迫るグラビア＆インタビューも

これまで、BTSやSEVENTEEN、AKB48など数多くの有名アーティストのバックダンサー・振付師として活躍しながらも、その素顔はベールに包まれていたNOSUKEさん。2024年、「timelesz project」にダンストレーナーとして参加したことでその指導力に一気に注目が集まりましたが、まだまだ隠された魅力が。

ダンサー・振付師 NOSUKEとは一体何者なのか？ MOOKオリジナルのロングインタビューと50問50答で、ダンスを志すきっかけ、パフォーマンスに反映される矜持、私生活など深掘りし、美しき撮り下ろしグラビアとともに掲載しています。

ディスコグラフィーでは、NOSUKEさんの代表クリエイションを年表で振り返り。Mrs. GREEN APPLE のライブツアーのパフォーマンス演出へのこだわり、timelesz新曲振り付け秘話など、ここでしか読めないコンテンツが目白押しです。

NOSUKEさんが直接指導するワークショップ応募券付き

2025年9月にマガジンハウス博で行われた“ダンエクワークショップ” 。定員の約8倍の応募が集まり、高い満足度を得た大人気ワークショップがMOOK発売記念に再度開催決定！ MOOK購入者なら誰でも応募可能、当選すれば無料で参加できる豪華付録です。ダンサー・振付師 NOSUKEさんから直接指導を受け、ダンスを踊れるようになる千載一遇のチャンスをお見逃しなく。

NOSUKEさんから読者の方へ

「この度ananさんで連載していたダンエク（ダンス×エクササイズ）がMOOKとなって発売されることになりました！ 今回のために考案したオリジナルダンエクや撮り下ろしたスペシャルなカットなど、MOOKならではのコンテンツが盛りだくさんの一冊となっています。

ダンスも楽しみながら、しっかりシェイプアップできるのがダンエクです。みなさんと一緒に、楽しくボディメイクできたら嬉しいです！ また、ワークショップで直接お会いできることも楽しみにしています！」